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Путин рассказал, кто крахмалит его воротнички и гладит рубашки

Президента России Владимира Путина на прямой линии спросили, кто ему «крахмалит воротнички и гладит сорочки». Это не одна женщина, а сразу несколько. Они работают в химчистке в Ново-Огарево, где находится резиденция президента.

«Спасибо большое за этот вопрос, потому что у меня есть возможность сказать им большое спасибо, поблагодарить. Я их очень редко вижу, но всегда восхищаюсь результатами их труда. Я говорю без всякой иронии, потому что, когда эти рубашки надеваю, я смотрю, они как будто только из магазина», — сказал президент.

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Комментарии (11)

Mimic
Ему, наверное, забыли сказать, что рубашки и есть всегда новые.
Serg_I
Вопрос с подковыркой... к разведённому мужику!
SNOW
а воротнички кто подшивает и носки штопает?
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