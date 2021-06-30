Путин рассказал, кто крахмалит его воротнички и гладит рубашки

Президента России Владимира Путина на прямой линии спросили, кто ему «крахмалит воротнички и гладит сорочки». Это не одна женщина, а сразу несколько. Они работают в химчистке в Ново-Огарево, где находится резиденция президента.



«Спасибо большое за этот вопрос, потому что у меня есть возможность сказать им большое спасибо, поблагодарить. Я их очень редко вижу, но всегда восхищаюсь результатами их труда. Я говорю без всякой иронии, потому что, когда эти рубашки надеваю, я смотрю, они как будто только из магазина», — сказал президент.