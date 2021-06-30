Горсуд в Петербурге закрывает двери для посетителей. В масках пустят только участников процессов

Городской суд Петербурга меняет режим работы с 5 июля.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 30 июня, доступ в здание на Бассейной улице, 6, будет только для участников судопроизводства. При этом они должны быть в масках и с температурой около 36,6. Измерять её будут на входе. Кашляющим и чихающим в горсуде не будут рады.



Также для нахождения в здании и на территории Санкт-Петербургского городского суда необходимо соблюдать социальную дистанцию.



Временно приостанавливается личный прием граждан в приемной Санкт-Петербургского городского суда и архива.

