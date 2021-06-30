Горсуд в Петербурге закрывает двери для посетителей. В масках пустят только участников процессов

Городской суд Петербурга меняет режим работы с 5 июля.
Как сообщает объединенная пресс-служба судов 30 июня, доступ в здание на Бассейной улице, 6, будет только для участников судопроизводства. При этом они должны быть в масках и с температурой около 36,6. Измерять её будут на входе. Кашляющим и чихающим в горсуде не будут рады.
Также для нахождения в здании и на территории Санкт-Петербургского городского суда необходимо соблюдать социальную дистанцию.
Временно приостанавливается личный прием граждан в приемной Санкт-Петербургского городского суда и архива.
«Предоставление в суд процессуальных и непроцессуальных документов от граждан осуществляется посредством почты, курьерских служб, факсимильной связи, по электронной почте, а также сервиса на сайте суда "Подача процессуальных документов в электронном виде"», — сообщает пресс-служба.
В марте 2020 года горсуд Петербурга уже ограничивал доступ в здание в связи с пандемией коронавируса. Тогда в здание пускали только по срочным делам и на заседания, связанные с ходатайствами об аресте, и по другим неотложным мероприятиям. В мае 2020 года суды стали слушать дела в обычном режиме, но без слушателей, только при участии участников процесса — очном или по видеоконференции. Для слушателей суды открыли только весной 2021 года.