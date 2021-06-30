Петербуржец спросил Путина про встречу с Байденом. Президент сравнил коллегу с ребенком, который слушает «условных маму и папу»

По его мнению, вопрос не в том, что зависит или не зависит от президента США. «Вопрос в другом. В семье достаточно близких мне людей растут дети. Маленький совсем ребенок, он еще говорить-то не умеет, нашкодит что-то там, ему мама строго говорит: «Никогда больше так не делай, включи голову». Он в ту же секунду сделал так ( Путин поднес палец ко лбу и нажал ) : «Пам!» Включил голову, молодец. Условные папы и мамы в тех же Штатах — очень уважаемые аналитики, ученые и практики в прошлом — дают рекомендации своему политическому классу, который находится у власти», — зашел издалека президент.

Пока из регионов России президента спрашивали про цены на картошку и проблемы газификации, житель Петербурга спросил, зачем нужно было встречаться с лидером США Джо Байденом, если «он ничего не решает». Отвечая на вопрос, Владимир Путин сравнил коллегу по международной арене с ребенком.

В его представлении эти люди говорят политической элите Соединенных Штатов, что мир меняется, он перестал быть однополярным, развиваются Россия и азиатские страны.

«Наши партнеры в тех же Штатах, с одной стороны, понимают это — отсюда встреча в Женеве. А с другой стороны, во что бы то ни стало стараются сохранить свое монопольное положение — отсюда угрозы и дальнейшее деструктивное поведение, с учениями этими, провокациям и санкциями, — сказал Путин. — Я очень рассчитываю на то, что осознание того, что мир меняется и в этом меняющемся мире пройдет переосмысление своих собственных приоритетов и интересов, приведет к тому, что мировое устройство примет более благообразный характер, а отношения наши, в том числе и с Соединенными Штатами, войдут в нормальные рамки».

Он отметил, что Россия адаптировалась к санкциям, но делать ответные шаги, которые ей самой повредят, она не собирается и не будет.