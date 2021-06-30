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Петербуржец спросил Путина про встречу с Байденом. Президент сравнил коллегу с ребенком, который слушает «условных маму и папу»

Путин рассказал, зачем встречался с Байденом

Пока из регионов России президента спрашивали про цены на картошку и проблемы газификации, житель Петербурга спросил, зачем нужно было встречаться с лидером США Джо Байденом, если «он ничего не решает». Отвечая на вопрос, Владимир Путин сравнил коллегу по международной арене с ребенком.

По его мнению, вопрос не в том, что зависит или не зависит от президента США. «Вопрос в другом. В семье достаточно близких мне людей растут дети. Маленький совсем ребенок, он еще говорить-то не умеет, нашкодит что-то там, ему мама строго говорит: «Никогда больше так не делай, включи голову». Он в ту же секунду сделал так (Путин поднес палец ко лбу и нажал): «Пам!» Включил голову, молодец. Условные папы и мамы в тех же Штатах — очень уважаемые аналитики, ученые и практики в прошлом — дают рекомендации своему политическому классу, который находится у власти», — зашел издалека президент.

В его представлении эти люди говорят политической элите Соединенных Штатов, что мир меняется, он перестал быть однополярным, развиваются Россия и азиатские страны.

«Наши партнеры в тех же Штатах, с одной стороны, понимают это — отсюда встреча в Женеве. А с другой стороны, во что бы то ни стало стараются сохранить свое монопольное положение — отсюда угрозы и дальнейшее деструктивное поведение, с учениями этими, провокациям и санкциями, — сказал Путин. — Я очень рассчитываю на то, что осознание того, что мир меняется и в этом меняющемся мире пройдет переосмысление своих собственных приоритетов и интересов, приведет к тому, что мировое устройство примет более благообразный характер, а отношения наши, в том числе и с Соединенными Штатами, войдут в нормальные рамки».

Он отметил, что Россия адаптировалась к санкциям, но делать ответные шаги, которые ей самой повредят, она не собирается и не будет.

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Комментарии (2)

dragvs
"развиваются Россия и азиатские страны" - не понял, а каким боком тут Россия? Страна в системном кризисе как внутриполитическом, внешнеполитическом, экономическом. Экономика не растет уже второй десяток лет.
Otkating
Вашингтон, Белый Дом, Овальный кабинет. Телефон разрывается.

«Господин президент? Из Кентукки мы! Тут крыша в детском саду прохудилась, а местные власти чинить не хотят! Вы уж…»
— «Разберемся, не волнуйтесь!»

«Господин президент? Из Майами беспокоят! У нас тут коммуналку подняли до невозможности!»
— «Выясним!»

«Господин президент, я из Алабамы! Газ обещали, третий год никак не дотянут!»
— «Поможем!»

«Господин президент…»

Изо всех сил пытаюсь представить. Никак не получается.
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