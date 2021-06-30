FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+28°C/Завтра: +23
72.37р86.20р
Что делать если не едет скораяКак получить QR-кодГлавные новости о COVID-19Кому нельзя делать прививкуЕВРО-2020Подбираем вуз
11
Печать

Плохую связь на прямой линии с президентом объяснили мощными DDoS-атаками

Прямую линию с Путиным атаковали хакеры

Перебои со связью во время прямой линии с президентом 30 июня организаторы объяснили хакерскими атаками. Об этом заявили ведущие прямого эфира.

«На наши цифровые системы прямо в эти секунды идут мощные DDoS-атаки», — сказала ведущая Первого канала Екатерина Березовская. Перед этим участникам прямого эфира не удалось установить связь с жительницей Новокузнецка. «Оказывается, есть и кузбасские хакеры», — пошутил Владимир Путин.

Во время прямой линии в прошлом году поступило 2 миллиона вопросов. Путин успел ответить на 70–80 из них. Сегодняшняя прямая линия продолжается уже более 2,5 часа.

По теме (10)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Cashmare
ddos-цензура
shushu
А раньше на чертей все списывали.
zorkii
Обычные вспышки на солнце, как раз с 12 до 15 по мск
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний