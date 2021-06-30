Плохую связь на прямой линии с президентом объяснили мощными DDoS-атаками

Перебои со связью во время прямой линии с президентом 30 июня организаторы объяснили хакерскими атаками. Об этом заявили ведущие прямого эфира.



«На наши цифровые системы прямо в эти секунды идут мощные DDoS-атаки», — сказала ведущая Первого канала Екатерина Березовская. Перед этим участникам прямого эфира не удалось установить связь с жительницей Новокузнецка. «Оказывается, есть и кузбасские хакеры», — пошутил Владимир Путин.

Во время прямой линии в прошлом году поступило 2 миллиона вопросов. Путин успел ответить на 70–80 из них. Сегодняшняя прямая линия продолжается уже более 2,5 часа.