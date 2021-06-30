В Гатчине к 2023 году построят школу на 825 учеников

В Гатчине начинается строительство школы на 825 учеников. Она будет рассчитана на 33 класса, из них 12 — для начальной школы, 15 — для средней и для старшей — еще шесть.

Здание в форме буквы Y, переменной высотности с прозрачным атриумом разместится на территории квартала «IQ Гатчина». Проект будущей школы разработан специалистами компании «БалтИнвест-Проект». Как сообщают в компании «Ленстройтрест», внешний облик школы будет отличаться от ярких «пиксельных» фасадов жилых корпусов и детского сада, ранее построенных в квартале. Архитектура будет лаконичной, фасады выполнят в бежевых и серых тонах.



Фото: пресс-служба ГК «Ленстройтрест» Фото: пресс-служба ГК «Ленстройтрест» Поделиться Поделиться







На первом этаже разместятся центральный холл и гардероб, столовая, мастерские трудового обучения, раздевалки, большой и малые спортивные залы. На втором — библиотека с читальным залом, медиатека, медицинский блок и двухуровневый актовый зал. На третьем и четвертом этажах будут учебные классы, специализированные кабинеты и хозяйственно-бытовые помещения.

На прилегающей территории появится поле для мини-футбола, спортивные и детские площадки. Проект здания также предусматривает безбарьерную среду для учеников с инвалидностью.

— Было важно создать общее пространство, центр школы, откуда бы открывался доступ в остальные части здания, — рассказала Валерия Малышева, генеральный директор АО «Ленстройтрест». — Так родилась идея с атриумом и центральной лестницей, благодаря которым образуется максимально открытая и прозрачная зона. Функционально здание разделено на младшую, среднюю и старшую школы. В атриуме ученики встречаются, общаются, начинают и заканчивают свой день. Еще одна уникальная особенность здания — двухуровневый актовый зал, который подходит для творчества, школьных собраний и публичных выступлений.

