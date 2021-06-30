ГУП «ТЭК СПб» потратит 1,7 миллиарда на реконструкцию сетей и котельной в двух районах Петербурга

ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» объявило о двух тендерах на общую сумму почти 1,7 миллиарда рублей по реконструкции сетей и котельной.



Как следует из опубликованных 30 июня на сайте единой системы закупок извещений от петербургских энергетиков, первый конкурс стоимостью 978,6 миллиона рублей охватывает сети в квартале 17–17а Гражданки, ограниченном Северным пр., пр. Науки, ул. Карпинского, ул. Софьи Ковалевской.

Второй конкурс — на 732 миллиона рублей — на техническое перевооружение котельной «7-я Красносельская» в Новогорелово.