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ГУП «ТЭК СПб» потратит 1,7 миллиарда на реконструкцию сетей и котельной в двух районах Петербурга

ГУП «Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга» объявило о двух тендерах на общую сумму почти 1,7 миллиарда рублей по реконструкции сетей и котельной.

Как следует из опубликованных 30 июня на сайте единой системы закупок извещений от петербургских энергетиков, первый конкурс стоимостью 978,6 миллиона рублей охватывает сети в квартале 17–17а Гражданки, ограниченном Северным пр., пр. Науки, ул. Карпинского, ул. Софьи Ковалевской.

Второй конкурс — на 732 миллиона рублей — на техническое перевооружение котельной «7-я Красносельская» в Новогорелово.

Приём заявок по обоим тендерам продолжится до 15 июля.

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