Три автомобиля столкнулись утром 30 июня в Красноармейском районе Краснодарского края. «Тойота» ожидаемо оказалась крепче «Лады», но и она не уберегла человека.



Как сообщает региональное ГУ МВД, на дороге из Краснодара в сторону Славянска-на-Кубани, по предварительным данным, водитель Toyota выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу» (ВАЗ-2112). Её от удара откинуло во встречный Hyundai Accent.

