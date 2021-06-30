Три автомобиля столкнулись утром 30 июня в Красноармейском районе Краснодарского края. «Тойота» ожидаемо оказалась крепче «Лады», но и она не уберегла человека.
Как сообщает региональное ГУ МВД, на дороге из Краснодара в сторону Славянска-на-Кубани, по предварительным данным, водитель Toyota выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу» (ВАЗ-2112). Её от удара откинуло во встречный Hyundai Accent.
Погибли пять человек, в том числе предполагаемый виновник ДТП (по данным ТАСС, четверо скончались в «Ладе»). Двое пострадавших были экстренно доставлены в ЦРБ Славянска-на-Кубани. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ за нарушение ПДД.