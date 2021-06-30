«Фиксики» и «Смешарики» отсудили у президента ЦФП «Восхождение» 100 тысяч рублей в Петербурге

АО «Аэроплан» заявило, что прошлой зимой обнаружило неправомерное использование объектов интеллектуальной собственности — рисунков «Симка 3D» и «Нолик 3D» из анимационного сериала «Фиксики» на сайте ЦФП «Восхождение» «посредством размещения изображений, а также предложение к оказанию услуг аниматоров, аниматорских программ». Администратором доменного имени является Игнатенко. «Ответчиком были нарушены исключительные права истца на товарные знаки», — пишет пресс-служба судов.

Игнатенко иск не признал, указав, что человек в синем костюме, запечатленный на одном из фото, а именно — используемый аниматором образ, не является сходным до степени смешения с товарным знаком, не воспроизводит рисунок «Нолик 3D». По его мнению, между ними есть существенные отличия. Так, у героя «Фиксиков» очень большие глаза, нос, рот относительно других пропорций лица, синие брови, длинная шея, детский возраст, отсутствуют уши и ресницы и так далее. При этом персонаж, которого изображает человек в синем костюме, содержит собственные приметы оригинальности: взрослый, нормальные пропорции, естественный цвет и выражение лица.



Калининский райсуд взыскал с Игнатенко в пользу АО «Аэроплан» компенсацию за нарушение исключительных прав на товарные знаки в размере 20 тысяч рублей, а также компенсацию за нарушение исключительных прав на рисунки «Нолик 3D» и «Симка 3D» из анимационного сериала «Фиксики» в таком же размере. Всего — 40 тысяч рублей.



Помимо этого, тот же суд взыскал с президента ЦФП «Восхождение» 60 тысяч рублей в пользу ООО «Мармелад Медиа» и ООО «Смешарики». Указанные компании как обладатели прав на товарные знаки и рисунки «Крош», «Нюша», «Ёжик» также просили компенсацию за их неправомерное использование.

