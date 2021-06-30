В Ленобласти за прививку стали давать билеты на футбол и купоны в магазин

Комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области запустил акцию, направленную на популяризацию прививок от коронавируса, а заодно и здорового образа жизни.



Как сообщает 30 июня 47news со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства, в рамках акции «ПриКолись» каждый житель региона, прошедший вакцинацию от COVID-19, получает подарок. Это — на выбор — либо купоны на скидку в магазинах спортивной одежды, либо сертификат на посещение домашних матчей областного футбольного клуба «Ленинградец».

