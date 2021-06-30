Свидетели происшествия опубликовали видеозапись с регистратора. Легковой автомобиль залетел под грузовик, они заняли две полосы. «В 8:00 ехала на работу на маршрутке, и водителей уже не было», — уточняет очевидица.

Как пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», на оживлённом участке дороги в «Газель» врезался «Форд».

Пробка на Главной улице вошла в топ-5 утренних пробок от «Яндекса» — 8:52, Главная улица и Токсовское шоссе от улицы Славы до КАД; пробка длиной 3,3 км продержалась 1 час 30 минут. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», по состоянию на 11:30 на Главной улице в Новом Девяткино наблюдается затор в обе стороны, длина которого составляет порядка трёх километров. Однако здесь бывает плотно и без ДТП.

В целом максимальная загруженность петербургских дорог этим утром составила 3 балла по шкале «Яндекса», что на один меньше, чем вчера и чем обычно. Самыми загруженными стали Московское шоссе в обе стороны (6 баллов), проспект Культуры — Тихорецкий проспект в центр (6 баллов), Витебский проспект в центр (5 баллов).



В рейтинге утренних пробок Мурманское шоссе (7,5 км от проспекта Большевиков до эстакады над железной дорогой) и внутреннее кольцо КАД (4,8 км от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной) опередили Новое Девяткино.