Петербуржец нашёл сумку, содержимое которой заинтересовало полицию. Внутри лежала «дамская классика»

Прогулка с питомцем по Калининскому району позволила жителю Петербурга сделать необычную находку. О ней он поспешил сообщить сотрудникам полиции.



Как стало известно «Фонтанке» 30 июня, накануне в дежурную часть 6-го отдела полиции обратился 47-летний мужчина. По его словам, во время дневной прогулки с собакой у дома 31, корпус 2, на Гражданском проспекте он нашёл чёрно-зелёную сумку, содержимое которой может заинтересовать сотрудников правоохранительных органов.



Внутри, как рассказал заявитель, находилось оружие. Полицейские отдали его на экспертизу, которая установила, что это пистолет Perfecta Mod. FBI 8000 производства Германии, который не числится в розыске. Патронов к нему не было.

