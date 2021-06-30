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Петербуржец нашёл сумку, содержимое которой заинтересовало полицию. Внутри лежала «дамская классика»

Петербуржец нашёл сумку с пистолетом

Прогулка с питомцем по Калининскому району позволила жителю Петербурга сделать необычную находку. О ней он поспешил сообщить сотрудникам полиции.

Как стало известно «Фонтанке» 30 июня, накануне в дежурную часть 6-го отдела полиции обратился 47-летний мужчина. По его словам, во время дневной прогулки с собакой у дома 31, корпус 2, на Гражданском проспекте он нашёл чёрно-зелёную сумку, содержимое которой может заинтересовать сотрудников правоохранительных органов.

Внутри, как рассказал заявитель, находилось оружие. Полицейские отдали его на экспертизу, которая установила, что это пистолет Perfecta Mod. FBI 8000 производства Германии, который не числится в розыске. Патронов к нему не было.

Согласно данным из открытых источников, его стоимость зависит от состоянии и комплектации, но в среднем составляет несколько тысяч рублей. Специалисты в области оружия зачастую называют его «дамской классикой» из-за компактности, которая позволяет носить его в сумочке. Сегодня на интернет-площадках можно найти множество предложений о продаже подобного оружия с таким объяснением от продавца: «Приобретался очень давно — в лихие 90-е для самообороны женщины».

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Комментарии (8)

prohor1969
Полный шлак. Цена не несколько тысяч, а до тысячи, как обычно Фонтанка лукавит.
К стрельбе как правило непригоден, так как из за слабой пружины боек не способен пробить капсюль. Фиксатор магазина ломается после пары выбросов. Патроны купить невозможно. Если удастся выстрелить, газ ещё и в сторону стрелка летит.
Alexander_5e4cfced16b74
смешной то смешной, но позволял стрелять "бекасином" .... выстрел в колено с близкого расстояния - гарантирует память на всю оставшуюся жизнь, характерную походку и прогноз завтрашних дождей без синоптика....
264744501
а что в сумках дамы вибраторы должны носить!? и только)
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