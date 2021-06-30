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«Ты всегда в моем сердце». В Петербурге женщина упала с пожарной лестницы с высоты 22 этажа

В Петербурге нашли тело женщины рядом с высотным домом

Полиция устанавливает обстоятельства падения 29-летней женщины с высоты 22 этажа. В руке у нее нашли монетку с гравировкой.

Как стало известно «Фонтанке» 30 июня, тело женщины нашли накануне около полудня у дома 33/1 по улице Ворошилова в Невском районе. По предварительной информации, она упала с пожарной лестницы с высоты 22 этажа.

На балконе высотки нашли вещи, которые, судя по всему, ей принадлежали: бутылку воды, чипсы и банковскую карту на имя уроженки Красноярского края.

Сама погибшая в этом доме не жила. Она вошла в парадную, когда из нее выходили жильцы, и поднялась на 22 этаж в лифте, поедая чипсы.

В руке погибшей нашли монетку с гравировкой «Ты всегда в моем сердце».

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Комментарии (4)

266092430
жаль, молодая ещё... но люди в порыве эмоций делают непоправимое..
265961685
Практически болливудский фильм "Разбытое сэрдцэ".
Дамочку (если основная версия верна) не жаль ни разу, ибо самоубийство-тяжкий грех практически во всех основных религиях.
hal9000
Жаль конечно..но обычно такой ерундой страдают в 18 лет примерно..к 29 годам женщины уже насмотревшись мужиков дураков смотрят на мир по делячески..по протестански чтоли через очки скептицизма и немного цинизма и хамят ещё впридачу..
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