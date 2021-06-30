«Ты всегда в моем сердце». В Петербурге женщина упала с пожарной лестницы с высоты 22 этажа

Полиция устанавливает обстоятельства падения 29-летней женщины с высоты 22 этажа. В руке у нее нашли монетку с гравировкой.



Как стало известно «Фонтанке» 30 июня, тело женщины нашли накануне около полудня у дома 33/1 по улице Ворошилова в Невском районе. По предварительной информации, она упала с пожарной лестницы с высоты 22 этажа.



На балконе высотки нашли вещи, которые, судя по всему, ей принадлежали: бутылку воды, чипсы и банковскую карту на имя уроженки Красноярского края.



Сама погибшая в этом доме не жила. Она вошла в парадную, когда из нее выходили жильцы, и поднялась на 22 этаж в лифте, поедая чипсы.

