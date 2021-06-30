«Допускается симптоматическая терапия». Роспотребнадзор рассказывает, что делать после прививки

Роспотребнадзор дал рекомендации, на что обращать внимание после прививки от коронавируса и как себя вести. В частности, в первые дни не рекомендуется ходить в баню и выпивать.
Как сообщается 30 июня на сайте ведомства, после прививки следите за своим здоровьем. «У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повысится температура и др. Не у всех может быть такая реакция, но если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», — отмечается в сообщении.
В течение трёх дней после прививки лучше обходиться без интенсивных физических нагрузок и сауны (принимать душ можно), рекомендуется ограничить приём алкоголя.
Полноценный иммунный ответ формируется 35–42 дня, то есть сохраняется вероятность заразиться COVID-19, а значит надо соблюдать все меры предосторожности: носить маску, помнить о социальной дистанции и правилах личной гигиены. Если во время вакцинации или после неё у женщины наступает беременность, переживать не стоит: прививка не создаёт никаких дополнительных рисков.
«Если вы уже вакцинировались, поделитесь своим опытом с друзьями и близкими. Возможно, именно ваш пример станет важным напоминанием и придаст уверенности тем, кто этого еще не сделал», — отмечают в Роспотребнадзоре.