«Допускается симптоматическая терапия». Роспотребнадзор рассказывает, что делать после прививки

Роспотребнадзор дал рекомендации, на что обращать внимание после прививки от коронавируса и как себя вести. В частности, в первые дни не рекомендуется ходить в баню и выпивать.



Как сообщается 30 июня на сайте ведомства, после прививки следите за своим здоровьем. «У некоторых людей после вакцинации может возникнуть гриппоподобный синдром — повысится температура и др. Не у всех может быть такая реакция, но если она есть — это нормально. Допускается симптоматическая терапия — можно принять жаропонижающие и противовоспалительные средства», — отмечается в сообщении.

