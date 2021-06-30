Неизвестный открыл стрельбу в день рождения петербуржца. Последний утверждает, что тот палил по его друзьям с детьми

Личный праздник горожанина омрачил стрелок в Красносельском районе Петербурга. Именинник заявил на него в полицию.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 июня, полицейские выясняют обстоятельства стрельбы у дома 129 на проспекте Ветеранов. О ней накануне заявил 27-летний мужчина.
По его словам, в половине девятого вечера неизвестный направил предмет, похожий на пистолет, в сторону него, а также его друзей с двумя маленькими детьми. Мужчина отметил, что, предположительно, два выстрела были сделаны из окна квартиры на седьмом этаже.
По информации нашего издания, заявитель накануне праздновал день рождения. Проблем с законом у него никогда не было.
Полицейские, работавшие на месте происшествия, изъяли сигнально-шумовой пистолет. Проводится проверка.