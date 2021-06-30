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Неизвестный открыл стрельбу в день рождения петербуржца. Последний утверждает, что тот палил по его друзьям с детьми

Петербуржец сообщил в полицию о стрельбе по компании с детьми

Личный праздник горожанина омрачил стрелок в Красносельском районе Петербурга. Именинник заявил на него в полицию.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 30 июня, полицейские выясняют обстоятельства стрельбы у дома 129 на проспекте Ветеранов. О ней накануне заявил 27-летний мужчина.

По его словам, в половине девятого вечера неизвестный направил предмет, похожий на пистолет, в сторону него, а также его друзей с двумя маленькими детьми. Мужчина отметил, что, предположительно, два выстрела были сделаны из окна квартиры на седьмом этаже.

По информации нашего издания, заявитель накануне праздновал день рождения. Проблем с законом у него никогда не было.

Полицейские, работавшие на месте происшествия, изъяли сигнально-шумовой пистолет. Проводится проверка.

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Комментарии (1)

ASK777
Вот поэтому у меня и нет оружия. Порой так хочется пристрелить какого-нибудь ... с детьми и всей его сворой, празднующих ДР или еще что-либо.
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