Флот США: Эсминец Ross не собирался брать курс на Крым

Военно-морской флот США отреагировал на публикации СМИ о том, что в сторону Крыма направляется американский эсминец Ross. Военные опровергли эту информацию, передаёт 30 июня РИА Новости.



«Несмотря на недавние сообщения, эсминец Ross флота США еще 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет находиться в порту Одесса на Украине в поддержку учений Sea Breeze», — говорится в официальном твиттере учений, который ведут военные 6-го флота США.



Под «недавними сообщениями» имеются в виду публикации со ссылкой на сайты, отслеживающие движения судов, о том, что эсминец мог взять курс в сторону Крыма.

