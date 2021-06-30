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Флот США: Эсминец Ross не собирался брать курс на Крым

Военно-морской флот США отреагировал на публикации СМИ о том, что в сторону Крыма направляется американский эсминец Ross. Военные опровергли эту информацию, передаёт 30 июня РИА Новости.

«Несмотря на недавние сообщения, эсминец Ross флота США еще 30 минут назад находился и в обозримом будущем будет находиться в порту Одесса на Украине в поддержку учений Sea Breeze», — говорится в официальном твиттере учений, который ведут военные 6-го флота США.

Под «недавними сообщениями» имеются в виду публикации со ссылкой на сайты, отслеживающие движения судов, о том, что эсминец мог взять курс в сторону Крыма.

Слухи об эсминце Ross появились после двух инцидентов с кораблями НАТО у берегов Крыма. 23 июня британский Defender пересёк российскую границу в районе мыса Фиолент. Российский пограничный корабль выполнил предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М — бомбометание. 24 июня фрегат ВМС Нидерландов Evertsen, находившийся в нейтральных водах, по данным Минобороны РФ, изменил курс и начал движение к Керченскому проливу. В воздух поднялись истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24. После этого Evertsen изменил курс.

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