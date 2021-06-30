Президент подписал закон, защищающий минимальный доход должников

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги. Внесены изменения в статью 446 Гражданского процессуального кодекса и закон «Об исполнительном производстве».
Должник теперь имеет право обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода не ниже прожиточного минимума. После этого банк не сможет списывать долг с определённой суммы.
Законопроект принят как механизм дополнительной социальной защиты социально уязвимых категорий граждан, например пенсионеров и инвалидов, поясняет 30 июня РИА Новости.