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Президент подписал закон, защищающий минимальный доход должников

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги. Внесены изменения в статью 446 Гражданского процессуального кодекса и закон «Об исполнительном производстве».

Должник теперь имеет право обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода не ниже прожиточного минимума. После этого банк не сможет списывать долг с определённой суммы.

Законопроект принят как механизм дополнительной социальной защиты социально уязвимых категорий граждан, например пенсионеров и инвалидов, поясняет 30 июня РИА Новости.

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