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Снова жара: в Петербурге до 27 градусов. Грозы близко, но до города дойти не должны

Петербургу обещают 25–27 градусов, без существенных осадков

В последний день июня петербургская погода подводит краткий итог месяца. Ночью она напомнила о дождях, а днём в «программе» — резкое потепление, температура может превысить норму на 7 градусов. Правда, на этот раз жара долго не задержится.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 июня днём в городе существенных осадков не ожидается, ветер умеренный. Атмосферное давление слабо повышается. Температура воздуха с ночных 15–17 вырастет до 25–27 градусов. В Ленинградской области, как и предупреждало ГУ МЧС, возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке, в отдельных районах ливни и грозы. Воздух прогреется до 23–28 градусов, а местами всего до 19.

Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
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Плюс 27 — это на 7 градусов выше климатической нормы, отмечает в своём прогнозе «Яндекс». Обычно, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге бывает от 11 до 22 градусов, облачно с прояснениями. Самое холодное 30 июня выдалось в 1975 году, плюс 4, а самое тёплое — в 2011 году, 29 градусов.

Первые два дня июля будут чуть более прохладными, до 25 градусов. Завтра кое-где могут пройти кратковременные дожди.

Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru
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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот с yandex.ru/pogoda/saint-petersburg
Скриншот с www.meteo.nw.ru
Скриншот с www.meteo.nw.ru

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Комментарии (4)

fonbaronn
Лето достало!!!!!!!!
Barmaley_5e4d0211d3423
Кое-где ... Местами... Возможны ...

Работа мечты!
260642011
Путин врёт, метеорологи врут... как жить?
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