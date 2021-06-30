Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 30 июня днём в городе существенных осадков не ожидается, ветер умеренный. Атмосферное давление слабо повышается. Температура воздуха с ночных 15–17 вырастет до 25–27 градусов. В Ленинградской области, как и предупреждало ГУ МЧС, возможны кратковременные дожди, преимущественно на востоке, в отдельных районах ливни и грозы. Воздух прогреется до 23–28 градусов, а местами всего до 19.
Плюс 27 — это на 7 градусов выше климатической нормы, отмечает в своём прогнозе «Яндекс». Обычно, согласно истории погодных наблюдений за 58 лет, в этот день в Петербурге бывает от 11 до 22 градусов, облачно с прояснениями. Самое холодное 30 июня выдалось в 1975 году, плюс 4, а самое тёплое — в 2011 году, 29 градусов.
Первые два дня июля будут чуть более прохладными, до 25 градусов. Завтра кое-где могут пройти кратковременные дожди.