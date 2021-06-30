Водители не поделили перекрёсток в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 29 июня. Камера зафиксировала прыткость «Мерседеса», который ушёл от столкновения с пешеходом.
Авария произошла на набережной канала Грибоедова на пересечении с переулком Гривцова в начале десятого часа вечера. На съезде с Демидова моста «Мерседес» угодил под автомобиль, который из второго ряда поворачивал налево. Результат встречи вполне можно было наблюдать на тротуаре, где как раз стоял пешеход, но «Мерседес» вильнул и проскочил вперёд, оставшись на дороге.
«Фонтанка.ру»
«Хорошая реакция, водила хоть и гнал, как показалось, но реакция от бога!», — оценили манёвр подписчики паблика «Дорожный инспектор».