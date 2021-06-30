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ДТП в центре Петербурга: водитель «Мерседеса» с реакцией от бога попал под удар, но увильнул от пешехода

Водители не поделили перекрёсток в Адмиралтейском районе Петербурга вечером 29 июня. Камера зафиксировала прыткость «Мерседеса», который ушёл от столкновения с пешеходом.

Авария произошла на набережной канала Грибоедова на пересечении с переулком Гривцова в начале десятого часа вечера. На съезде с Демидова моста «Мерседес» угодил под автомобиль, который из второго ряда поворачивал налево. Результат встречи вполне можно было наблюдать на тротуаре, где как раз стоял пешеход, но «Мерседес» вильнул и проскочил вперёд, оставшись на дороге.

«Фонтанка.ру»

«Хорошая реакция, водила хоть и гнал, как показалось, но реакция от бога!», — оценили манёвр подписчики паблика «Дорожный инспектор».

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Комментарии (12)

Владислав М
Никакой там особой реакции, поребрик всех спас.
AlBerkut
Там ведь одностороннее движение, так?
100% вина повертуна, реакция у мерсовода что надо, выровнял авто. 👍
Свободу Лёхе!
Видео пересмотрел, чтобы так попадать в поребрик(бордюр)), а не в пешеходов и во всё остальное, необходимо, действительно, либо иметь хорошую реакцию, либо.. - дружить с Богом! ) Впрочем, одно не отменяет Другого! ) Всем известно, что богатым быть - Хорошо! Т.е., всегда Прекрасно иметь и.. - "реакцию" и.. - дружить с Богом! )
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