Украина забила Швеции на 121 минуте матча и вышла в четвертьфинал Евро-2020. Там ее ждет Англия

Победой сборной Украины завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против Швеции. Встреча проходила в Глазго 29 июня.
Основное время завершилось вничью со счётом 1:1. За Украину забил Александр Зинченко (27 минута), а за Швецию — Эмиль Форсберг (43).
В экстратайме на 99-й минуте судья удалил Маркуса Даниэльссона за грубый фол против Артема Беседина. Победный гол забил на 121-й минуте Артем Довбик.
Таким образом, Украина сыграет в четвертьфинале против Англии, ранее обыгравшей Германию.