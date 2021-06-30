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Украина забила Швеции на 121 минуте матча и вышла в четвертьфинал Евро-2020. Там ее ждет Англия

Победой сборной Украины завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы по футболу против Швеции. Встреча проходила в Глазго 29 июня.

Основное время завершилось вничью со счётом 1:1. За Украину забил Александр Зинченко (27 минута), а за Швецию — Эмиль Форсберг (43).

В экстратайме на 99-й минуте судья удалил Маркуса Даниэльссона за грубый фол против Артема Беседина. Победный гол забил на 121-й минуте Артем Довбик.

Таким образом, Украина сыграет в четвертьфинале против Англии, ранее обыгравшей Германию.

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Комментарии (11)

maximvf
Украина будет играть настолько, насколько врачи справятся. Костоломная игра была.
shushu
По поводу удаления у шведов - на последующих фото выглядело жутко, а по сути получается, что по мячу теперь нельзя бить, ведь в эту ногу может прибежать игрок противника и стукнуться об нее коленом - сразу удалят. Швед-то выбивал мяч, а украинец набежал уже после.
Дядя Бо
1/8 прям удалась на славу, продолжаем наблюдать за футболом, каким он должен быть. Украинцы не подвели (болел за них).
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