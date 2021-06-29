FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +23
72.37р86.20р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
14
Печать

«Всё прелестно. Меня штормит». В Петербурге с коронавирусом госпитализировали актёра Александра Дьяченко

Звезду фильма «Брат-2» и сериала «Мажор» Александра Дьяченко госпитализировали в Мариинскую больницу с ковидом

Петербургский актер и музыкант Александр Дьяченко, ставший известным после фильмов «Брат-2» и сериала «Мажор» госпитализирован с коронавирусом. Из палаты Мариинской больницы Дьяченко 29 июня делится со своими подписчиками в Instagram новостями о самочувствии и рекламирует новый трек.

«Настал и мой черед пройти через это. К огромному сожалению, спектакль в Нальчике 30-го июня не состоится», — пишет 56-летний актер. Александр Дьяченко иронизирует над своим состоянием, говоря, что «красавец, который на фото, уже не тот».

«Ко мне зашел вполне серьезный «товарищ». С ним нужно будет побиться серьезно», — комментирует свою болезнь актер и публикует фото скромной больничной еды.

«Вы меня поддержите еще больше, если услышите «Like Birds». Целых 500 просмотров на ютубе за это время. Скажите — давлю на жалость? Конечно. Скажите — использую запрещенный прием, чтобы «раскрутить» трек? Конечно», — пишет артист и в финале добавляет, что «все прелестно, но его штормит».

Меньше недели назад актёру пришлось опровергать слухи о своей якобы смерти, которые растиражировал один из YouTube-каналов после того, как его родным начали поступать соболезнования.

«Живой. Спасибо всем. Но безвременная кончина, засмакованная каналами YouTube, отменяется», — прокомментировал Дьяченко.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

mynine
22 числа госпитализировали клипмейкера, режиссера Вадима Шатрова.
26 июня он написал в Фейсбуке:

"Сегодня ночью умер сосед по палате.
Он ходил сам, когда меня привезли полудохлого.
И дальше со своей койки я наблюдал как умирают люди - почему-то была уверенность.
....
И человек просто решил, что пожил своё и уже пора. А безразличие подъехало по заказу.
А я выбираю жить."

Сам Вадим Шатров умер вчера, 29 июня.

Прививайтесь !!!
Гражданкa
я когда болела, постоянно пила зеленый чай. И ежедневные салаты из свежих овощей. Но я-то обошлась без больнички, дома своя рука владыка.
VF812
Александр, ваш пиар сами понимаете где. По делу - не рекомендую это все есть. За денежку 100 грамм бульона курячего, все остальное - слабый чай с лимончиком и чуть сахара...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний