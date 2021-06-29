«Настал и мой черед пройти через это. К огромному сожалению, спектакль в Нальчике 30-го июня не состоится», — пишет 56-летний актер. Александр Дьяченко иронизирует над своим состоянием, говоря, что «красавец, который на фото, уже не тот».

Петербургский актер и музыкант Александр Дьяченко, ставший известным после фильмов «Брат-2» и сериала «Мажор» госпитализирован с коронавирусом. Из палаты Мариинской больницы Дьяченко 29 июня делится со своими подписчиками в Instagram новостями о самочувствии и рекламирует новый трек.

«Ко мне зашел вполне серьезный «товарищ». С ним нужно будет побиться серьезно», — комментирует свою болезнь актер и публикует фото скромной больничной еды.



«Вы меня поддержите еще больше, если услышите «Like Birds». Целых 500 просмотров на ютубе за это время. Скажите — давлю на жалость? Конечно. Скажите — использую запрещенный прием, чтобы «раскрутить» трек? Конечно», — пишет артист и в финале добавляет, что «все прелестно, но его штормит».



Меньше недели назад актёру пришлось опровергать слухи о своей якобы смерти, которые растиражировал один из YouTube-каналов после того, как его родным начали поступать соболезнования.



«Живой. Спасибо всем. Но безвременная кончина, засмакованная каналами YouTube, отменяется», — прокомментировал Дьяченко.

