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Красная Борода из Петербурга сфотографировался в Дагестане с туристками, а после извинился. Посмотрите, за что

Путешествие в Дагестан для Сергея из Петербурга прошло с полным погружением в традиции. Он публично каялся за неподобающие фотографии, а заодно и за внешний вид.

Пост с названием «Извинистан», появившийся в инстаграме lifedagestan накануне, к 29 июня собрал почти сто тысяч просмотров — почти вдвое по сравнению с опубликованной немногим ранее жалобой на попахивающую в Махачкале воду. На видео мужчина с приметной внешностью извиняется за неподобающее.

Сергей обращается к уважаемому народу Дагестана и рассказывает, что сам из Петербурга, но сейчас живёт в республике и ему очень нравится. Но, похоже, его оценили не все.

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«Я искренне прошу у вас извинения за своё недавнее поведение. На самом деле очень многое осознал. Я изменюсь как внешне, так и внутренне, — обещает он. — Ни в коем случае никого из вас не хотел задеть своим внешним видом и своими публикациями. Больше такого впредь не повторится. Примите, пожалуйста, мои извинения». В конце фотографии, которые, по всей видимости, вызвали вопросы.

В инстаграме самого Сергея он представляется блогером Красная Борода, указывает ссылку на YouTube-канал — его, впрочем, ведёт неспешно и для узкого круга подписчиков. Спорных кадров на его странице уже не найти, в свежих комментариях его называют порядочным и честным человеком. Судя по сторис, в Дагестан Сергей уезжал в апреле.

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Комментарии (12)

antuziast
Спасибо! Новость-огонь!!!
montero3
А где это?
Leadmonkey
Ничего не понял, но на всякий случай извинюсь.
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