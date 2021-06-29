Путешествие в Дагестан для Сергея из Петербурга прошло с полным погружением в традиции. Он публично каялся за неподобающие фотографии, а заодно и за внешний вид.
Пост с названием «Извинистан», появившийся в инстаграме lifedagestan накануне, к 29 июня собрал почти сто тысяч просмотров — почти вдвое по сравнению с опубликованной немногим ранее жалобой на попахивающую в Махачкале воду. На видео мужчина с приметной внешностью извиняется за неподобающее.
Сергей обращается к уважаемому народу Дагестана и рассказывает, что сам из Петербурга, но сейчас живёт в республике и ему очень нравится. Но, похоже, его оценили не все.
«Я искренне прошу у вас извинения за своё недавнее поведение. На самом деле очень многое осознал. Я изменюсь как внешне, так и внутренне, — обещает он. — Ни в коем случае никого из вас не хотел задеть своим внешним видом и своими публикациями. Больше такого впредь не повторится. Примите, пожалуйста, мои извинения». В конце фотографии, которые, по всей видимости, вызвали вопросы.
В инстаграме самого Сергея он представляется блогером Красная Борода, указывает ссылку на YouTube-канал — его, впрочем, ведёт неспешно и для узкого круга подписчиков. Спорных кадров на его странице уже не найти, в свежих комментариях его называют порядочным и честным человеком. Судя по сторис, в Дагестан Сергей уезжал в апреле.