Путешествие в Дагестан для Сергея из Петербурга прошло с полным погружением в традиции. Он публично каялся за неподобающие фотографии, а заодно и за внешний вид.

Пост с названием «Извинистан», появившийся в инстаграме lifedagestan накануне, к 29 июня собрал почти сто тысяч просмотров — почти вдвое по сравнению с опубликованной немногим ранее жалобой на попахивающую в Махачкале воду. На видео мужчина с приметной внешностью извиняется за неподобающее.

Сергей обращается к уважаемому народу Дагестана и рассказывает, что сам из Петербурга, но сейчас живёт в республике и ему очень нравится. Но, похоже, его оценили не все.