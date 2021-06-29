«Ночлежка» собирает питьевую воду для бездомных двух столиц

В организации вновь отмечают, что в Москве и Петербурге нуждающимся негде найти источник безопасной питьевой воды. «Бездомным людям приходится пить из городских рек и каналов, с соответствующими последствиями для здоровья. Проводя акцию «Как пить дать» каждое лето, мы не просто собираем воду для питья. Мы напоминаем обществу о том, что у бездомных людей вообще нет доступа к воде: в общественные бани их не пускают, при этом не существует системы бесплатных туалетов и душевых пунктов. Нам всем не нравится, что некоторые бездомные плохо пахнут, но мы не задумываемся о том, что им просто негде помыться», — говорят в «Ночлежке».

В Петербурге воду принимают по адресу: Боровая ул., 112б (вход с Расстанной улицы, около дома 1). Ежедневно с 09:00 до 21:00. Воду нужно отдать дежурному. Если калитка закрыта, нужно нажать кнопку и сообщить дежурному, что вы привезли воду для бездомных людей.



В Москве по двум адресам:



— Бумажный проезд, 2/2, строение 6. Ежедневно с 09:00 до 21:00 (оставить дежурному);



— Берсеневская набережная, 14, стр. 5 (бар «Стрелка»). Ежедневно с 12:00 до 22:30.



Как добраться, можно узнать на карте.



В «Ночлежке» уточнили, что принимается негазированная вода в бутылках емкостью 0,5 — 0,6 л. Её будут раздавать на стоянках «Ночного автобуса» и в пунктах выдачи. «Каждый день в каждом из двух городов к нам за помощью обращаются больше 200 человек», — отметили в организации.



Акция продлится по 11 июля. Но и после этой даты в «Ночлежке» будут рады принять воду.

