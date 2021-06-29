Петербуржец после спора о ПДД выследил оппонента и сжёг его «Гелендваген». Пироман на свободе, но в долгах

О приговоре 29 июня сообщила городская прокуратура. Виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога признан Евгений Соловьёв. Суд назначил ему полтора года лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. В перспективе компенсация ущерба. «Потерпевший оценил причиненный ущерб на сумму свыше 2,5 млн рублей», — уточняют в прокуратуре.

Как писала «Фонтанка», чёрный Mercedes-AMG G 63 в разгар дня сожгли на парковке у дома 16/2 по Двинской улице. Без машины за две недели до нового, 2020 года остался бизнесмен из Кемерово. В Петербурге у него было несколько небольших гостиниц и список недоброжелателей в лице жильцов, собственников помещений и строителей.

Пока он перебирал варианты, полиция задержала 48-летнего неработающего петербуржца. Суд установил, что огненную месть он совершил после конфликта на дороге с водителем внедорожника. Он проследил маршрут обидчика, запомнил место парковки Mercedes, а через несколько недель вернулся с канистрой бензина.