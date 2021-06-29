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Петербуржец после спора о ПДД выследил оппонента и сжёг его «Гелендваген». Пироман на свободе, но в долгах

Кировский районный суд Петербурга вынес приговор поджигателю автомобиля отельера. Мужчина не одну неделю вынашивал план мести, но не смог затеряться среди множества врагов владельца внедорожника.

О приговоре 29 июня сообщила городская прокуратура. Виновным в умышленном уничтожении чужого имущества путём поджога признан Евгений Соловьёв. Суд назначил ему полтора года лишения свободы с двухлетним испытательным сроком. В перспективе компенсация ущерба. «Потерпевший оценил причиненный ущерб на сумму свыше 2,5 млн рублей», — уточняют в прокуратуре.

Как писала «Фонтанка», чёрный Mercedes-AMG G 63 в разгар дня сожгли на парковке у дома 16/2 по Двинской улице. Без машины за две недели до нового, 2020 года остался бизнесмен из Кемерово. В Петербурге у него было несколько небольших гостиниц и список недоброжелателей в лице жильцов, собственников помещений и строителей.

Пока он перебирал варианты, полиция задержала 48-летнего неработающего петербуржца. Суд установил, что огненную месть он совершил после конфликта на дороге с водителем внедорожника. Он проследил маршрут обидчика, запомнил место парковки Mercedes, а через несколько недель вернулся с канистрой бензина.

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Комментарии (4)

aaignat
я за пиромана, мерсовод заслужил такую карму
Serj_
У меня хороший знакомый, несколько лет назад среди бело дня, скрутил буйного подшофе который сшибал боковые зеркала у припаркованных во дворе авто и сдал его в полицию. Тот оказался местным рецидивистом и ночью перерезал ему тормозные трубки на автомобиле. После было еще заявление в полицию, результат никакой. Участковый сказал, что этот персонаж живет где-то в другом районе у сестры, и он его туда ловить не поедет, тем более, что свидетелей нет.
Foxit
В правовом государстве споры решаются через суд. У нас только так.
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