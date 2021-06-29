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Будто последний Д`Артаньян. В Петербурге умер старейший вор в законе

Под Гатчиной закопают 83-летнего не пенсионера. Его нет в медиа, а вспоминают и авторитеты, и ветераны РУБОП. Он был до конца предан черной вере и не принял 1990-х.

Фото: скриншот видео / «Новости преступного мира» / YouTube
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В Петербурге 28 июня скончался старейший в России вор в законе Дэртэн. Но это история не об уголовном мире, а об умерших принципах.

Валентин Леонтьев родился в Ленинграде под конец 1937 года. Первые, совсем детские его впечатления — на Лиговке, а потом война. Вывезти его из осажденного города не смогли, всю блокаду пережил здесь, а потом — три класса и коридор, безотцовщина. Так уж вышло, что автор знал его лично, но дал слово при его жизни на него не ссылаться.

Первый срок получил по малолетке: в 1954-м загремел, как в песне Высоцкого, «по Указу от 47-го». С тех пор набрал под десять судимостей, но все только «за карман». Сегодня это смешно, но в те времена былинные карманники слыли высшей кастой в преступном мире. Считалось, причем правильно, что, в отличие от других жанров, они воруют каждый день по несколько раз. Значит, больше всех и рискуют.

В лагерях Коми стал жить по-блатному — с администрацией не общался, на работу не выходил. За что, собственно, претерпевал нажим власти. Выходил, вновь заезжал. Рос по своей иерархической лестнице, и его короновали в воры, как человека с незапятнанной репутацией. То есть стал своего рода генералом.

Но черная вера была похожа на красную, коммунистическую. Как настоящий большевик не мог себе позволить роскошь, так и ортодоксальный жулик обязан был жить бродягой. И для того, и для этого деньги — грязь. Главное — до конца нести свою идею.

Тем временем, да еще с такой жизнью, он сменил фамилию на Гудиевский, а прозвище ведь не сотрешь. Он мне сам рассказывал, что Дэртэн — это от Д`Артаньяна. Во дворе, еще после войны, пацаны играли в трех мушкетеров, а он, разумеется, выбрал гасконца и научился лихо фехтовать на палках.

Фото: из архива автора
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Последние лет 30 прожил в Купчино, на Бухарестской. Женщина с ним была, детей нет. Когда грянули 1990-е, братва к нему обратилась — спортсменам нужны были проводники в профессиональном преступном мире, как министры иностранных дел, но он не понял их манер. Как академист считал, что на ровном месте выколачивать деньги из коммерсантов — это бесовщина. Конечно, он с ними общался, как с новым видом октябрят, но «в темы не впрыгивал», ни за что не агитировал — без толку.

Ездил воровать в Германию. Шутил, что это и с точки зрения отечественных органов не должно предъявляться. Порой сталкивался с оперативниками РУБОП. Они все понимали и никогда не предлагали ему пошлостей — стучать. На воров в законе новой формации, кто уже жил в особняках, смотрел с пониманием, сожалением по своей ушедшей эпохе.

По этому поводу есть классный эпизод. В середине 1990-х ему один авторитет хвалится: мол, проиграл за вечер в казино 100 тысяч. Валентин обалдел и начал шуметь, что так поступать нельзя. Присутствующий на этом разговоре тихо так этому новому русскому шепчет: «Дэртэн думает про рубли. Ты не вздумай сказать, что это 100 тысяч долларов, иначе он тебя зарежет».

Лет десять назад у него от парадной увели его подержанную «Тойоту». Он позвонил кому надо, спросил, правильно ли это? Попросил поставить машину на место. Поставили.

Однажды я увидел, как он подошел к террасе дорогого ресторана «ВОК» возле Пантелеймоновской церкви. За столиком сидели какие-то нарядные фигуры, они стали ему что-то предлагать из меню. Он отказался. Ему принесли рюмку водки. Он вынул из кармана конфету, развернул, выпил, закусил половиной конфеты, другую половину завернул и убрал в карман. Вопросов нет. Подтекст для тонкого фильма.

Евгений Вышенков, 47news

Фото: скриншот видео / «Новости преступного мира» / YouTube
Фото: из архива автора

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Комментарии (52)

Brevnault
"И для того, и для этого деньги — грязь. Главное — до конца нести свою идею."
А в чем его идея, если деньги - грязь? Он по чужим карманам шарил не ради денег? У работяги зарплату из кармана тянул, у бабульки кошелек с пенсией. Деньги ведь не пахнут. Грязь - это как раз он и ему подобная шушера. А Вышенков это такой двуж#пый Янус - и к ментам и к ворам с уважением.
hal9000
Если он такой авторитетный мог бы ,когда собирались на малину или как уних там сборы называются..сказать своим подопечным хотябы цены на бензин убавить..ну куда они дерут уже по 49 рублей плачу..а зарплата??вот то то и оно..на общаг дай ..транспортный налог дай жкх все дорожает и дорожает..продукты дорожают..сам то он да авторитетный жил черный хлеб ел водой запивал..а почему его шобла жизни недает..душит ценами и потеками с кредитами простой народ..?!..незнаю..невидно тут авторитетов..беспредел обычный
Евгений Валов
Теперь указания будет отдавать какой-нибудь Членашвилли, загорая в солнечной Турции)
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