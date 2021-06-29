Петербургская дзюдоистка отобралась на Олимпиаду в Токио

Дзюдоистка из Санкт-Петербурга Мадина Таймазова вошла в состав сборной России для участия в Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.



Тамазова выступает в весовой категории до 70 кг. Её наставники — заслуженный тренер России Михаил Рахлин и Герас Джиоев. Спортсменка представляет петербургский клуб дзюдо «Турбостроитель».



Соревнования в личном зачете в Токио пройдут с 24 по 30 июля, а смешанный командный турнир, впервые включенный в программу летней Олимпиады, — 31 июля.



Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) назвала имена десяти избранных спортсменов, которые отправятся на Олимпийские игры в Токио. Петербуржцев среди них нет.

