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Петербургская дзюдоистка отобралась на Олимпиаду в Токио

Петербург на Играх в Токио представит дзюдоистка Мадина Таймазова

Дзюдоистка из Санкт-Петербурга Мадина Таймазова вошла в состав сборной России для участия в Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Федерации дзюдо России.

Тамазова выступает в весовой категории до 70 кг. Её наставники — заслуженный тренер России Михаил Рахлин и Герас Джиоев. Спортсменка представляет петербургский клуб дзюдо «Турбостроитель».

Соревнования в личном зачете в Токио пройдут с 24 по 30 июля, а смешанный командный турнир, впервые включенный в программу летней Олимпиады, — 31 июля.

Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) назвала имена десяти избранных спортсменов, которые отправятся на Олимпийские игры в Токио. Петербуржцев среди них нет.

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Комментарии (1)

doorbal_
искренне рад за "петербургскую" дзюдоистку
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