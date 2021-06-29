FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +25
72.18р86.17р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
9
Печать

Попова: В России под наблюдением из-за COVID-19 находится миллион человек, заболеваемость среди 30-летних выросла на 26%

Заболеваемость коронавирусом за три недели выросла среди 30–39-летних на четверть

По итогам прошедшей недели в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом во всех субъектах РФ, эпидситуация «остаётся крайне напряжённой». Об этом 29 июня на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Превышение среднероссийских показателей зарегистрировано в 18 регионах, а если посчитать без Москвы и Санкт-Петербурга, то в 45 регионах, отметила она. Резкий рост наблюдается среди активного населения, максимально контактирующего друг с другом.

И за последние три недели максимальные показатели заболеваемости — в возрастной группе от 18 до 49 лет, — сказала Попова. — Именно в этой возрастной группе наблюдается рост на 21% (18–29 лет) и 26% (30–39 лет).

Главный санитарный врач добавила, что сейчас под наблюдением находятся около 1 миллиона контактных лиц, на одного заболевшего приходится 6–8 человек, которых Роспотребнадзор отправляет на самоизоляцию.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

hal9000
Чёт все знакомые кто переболел так называемым ковидом переносят этот якобы вирус легче чем грипп..)..интересно диагноз ангина ставят кому-нибудь или сразу ковид ?...все как то массово перестали болеть гриппом и ангиной и перешли резко на ковид..нонсенс..
Cвифт
.... а как с доходами ?
Операция «Э»
Мы вам расскажем, что получает с «ЭпиВакКороной» человек, что — кролик, а что — разработчики вакцины.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний