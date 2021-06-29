Попова: В России под наблюдением из-за COVID-19 находится миллион человек, заболеваемость среди 30-летних выросла на 26%

По итогам прошедшей недели в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом во всех субъектах РФ, эпидситуация «остаётся крайне напряжённой». Об этом 29 июня на заседании президиума координационного совета по борьбе с инфекцией сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Превышение среднероссийских показателей зарегистрировано в 18 регионах, а если посчитать без Москвы и Санкт-Петербурга, то в 45 регионах, отметила она. Резкий рост наблюдается среди активного населения, максимально контактирующего друг с другом.
И за последние три недели максимальные показатели заболеваемости — в возрастной группе от 18 до 49 лет, — сказала Попова. — Именно в этой возрастной группе наблюдается рост на 21% (18–29 лет) и 26% (30–39 лет).
Главный санитарный врач добавила, что сейчас под наблюдением находятся около 1 миллиона контактных лиц, на одного заболевшего приходится 6–8 человек, которых Роспотребнадзор отправляет на самоизоляцию.