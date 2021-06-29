Роспотребнадзор просит кабмин запретить массовые мероприятия в России

Роспотребнадзор 29 июня попросил правительство запретить массовые мероприятия, в том числе политические, в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией.

«Последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов несмотря на четко определенные критерии в методических организациях. Массовые мероприятия проводятся в тех субъектах, где эпидемиологическая обстановка не позволяет такие вещи проводить. Более того, и политические мероприятия проводятся в закрытых помещениях без соблюдения должных требований <...> Всё это транслируют наши телеканалы, и я категорически не готова с этим согласиться, — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания координационного совета. — Мы подготовили проект постановления, в котором указаны уже не рекомендации, а требования по соблюдению всех правил в зависимости от эпидситуации, уровня заболеваемости и целого ряда показателей».

