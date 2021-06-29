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Роспотребнадзор просит кабмин запретить массовые мероприятия в России

Роспотребнадзор 29 июня попросил правительство запретить массовые мероприятия, в том числе политические, в регионах со сложной эпидемиологической ситуацией.

«Последнюю неделю мы наблюдаем, как массовые мероприятия проводятся в целом ряде субъектов несмотря на четко определенные критерии в методических организациях. Массовые мероприятия проводятся в тех субъектах, где эпидемиологическая обстановка не позволяет такие вещи проводить. Более того, и политические мероприятия проводятся в закрытых помещениях без соблюдения должных требований <...> Всё это транслируют наши телеканалы, и я категорически не готова с этим согласиться, — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время заседания координационного совета. — Мы подготовили проект постановления, в котором указаны уже не рекомендации, а требования по соблюдению всех правил в зависимости от эпидситуации, уровня заболеваемости и целого ряда показателей».

Премьер-министр России Михаил Мишустин ответил положительно и попросил Попову дать соответствующие указания главным санитарным врачам субъектов РФ.

Пока, как отметила глава Роспотренадзора, запрет на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий сохраняется в 68 регионах, и за последние две недели этот запрет вернули ещё 13 субъектов РФ.

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Комментарии (33)

Урус-Баши
Что, разрешено уже было? Или имется в виду запретить самый последний раз?
Norge
Запретить предстоящие матчи евро 2020, а юридический форум, пмэф, алые паруса и прошедшие матчи признать несостоявшимися (проведёнными с нарушением санитарных норм), контракты расторгнуть, результаты отменить.
262224921
Это каким надо было быть талантом что бы в свое время разрешить массовые мероприятия в период пандемии)))). Что и кому пытались доказать?)))))
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