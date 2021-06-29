FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+23°C/Завтра: +25
72.18р86.17р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
25
Печать

«Будет у меня работать с утра до вечера». Тренер заставляла юную гимнастку несколько часов сидеть на шпагате на верхней полке плацкарта

СКР проверяет информацию о жестоком обращении тренера с юными подопечными

Жестокостью тренера по спортивной гимнастике возмутились пассажиры поезда «Адлер — Челябинск». Возвращаясь с соревнования в плацкартном вагоне, женщина заставила одну из своих подопечных сидеть на шпагате на верхней боковой койке.

Видео необычной тренировки было опубликовано в сообществе «Типичный Балаково!» в социальной сети «ВКонтакте».

Типичный Балаково! / vk.com

По словам очевидцев, тренер также обзывала своих подопечных, доведя их до слёз. Они пытались утихомирить женщину, но та продолжала настаивать, чтобы девочка не прерывала упражнение. На помощь были вызваны начальник поезда и полиция. Но и им тренер заявила: «Вы мне не указ. А эта девочка будет у меня работать с утра до вечера… Это наши спортивные проблемы».

Как пишет издание «Югополис», на кадрах запечатлена тренер из балаковской школы «Олимпик» (Саратовская область). Она возвращалась со спортсменками с соревнований «Черноморская чайка» в Сочи.

Министерство спорта Саратовской области начало служебную проверку. Также проверку организовали следователи СУ СК РФ на транспорте.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (25)

263307431
Базар, как у запойного быдла. Она пьяная, что ли?
За одно это уже можно по 5.35 КоАП привлекать.
37492837492
Шпагат так тянут - через боль, крики, слёзы, а не можешь, значит это не твоё.
Olaaa
Старая кляча унижает ребенка. Всё верно сделали люди в вагоне!! Так дела не делаются, они не умеет работать с детьми. Ей место на зоне вертухаем.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний