Жестокостью тренера по спортивной гимнастике возмутились пассажиры поезда «Адлер — Челябинск». Возвращаясь с соревнования в плацкартном вагоне, женщина заставила одну из своих подопечных сидеть на шпагате на верхней боковой койке.
Видео необычной тренировки было опубликовано в сообществе «Типичный Балаково!» в социальной сети «ВКонтакте».
Типичный Балаково! / vk.com
По словам очевидцев, тренер также обзывала своих подопечных, доведя их до слёз. Они пытались утихомирить женщину, но та продолжала настаивать, чтобы девочка не прерывала упражнение. На помощь были вызваны начальник поезда и полиция. Но и им тренер заявила: «Вы мне не указ. А эта девочка будет у меня работать с утра до вечера… Это наши спортивные проблемы».
Как пишет издание «Югополис», на кадрах запечатлена тренер из балаковской школы «Олимпик» (Саратовская область). Она возвращалась со спортсменками с соревнований «Черноморская чайка» в Сочи.
Министерство спорта Саратовской области начало служебную проверку. Также проверку организовали следователи СУ СК РФ на транспорте.