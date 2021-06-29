Жестокостью тренера по спортивной гимнастике возмутились пассажиры поезда «Адлер — Челябинск». Возвращаясь с соревнования в плацкартном вагоне, женщина заставила одну из своих подопечных сидеть на шпагате на верхней боковой койке.



Видео необычной тренировки было опубликовано в сообществе «Типичный Балаково!» в социальной сети «ВКонтакте».

