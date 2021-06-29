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Экс-директора ФБК* объявили в международный розыск

Ивану Жданову заочно предъявлено обвинение, он объявлен в розыск

УВД по Южному административному округу Москвы объявило в международный розыск бывшего директора ФБК (организация признана в РФ экстремистской, и её деятельность запрещена. — Прим. ред.) Ивана Жданова. Об этом 29 июня сообщил в Twitter адвокат Владимир Воронин.

Защитник привел фрагмент постановления, в нём указано, что документ будет направлен в национальное центральное бюро Интерпола. Также сообщается о необходимости уведомить инициатора розыска в случае обнаружения Жданова на территории иностранного государства.

«Ивану, как оказалось, давно уже предъявлено обвинение, и он объявлен в международный розыск. Ни об одном действии я уведомлен не был», — написал адвокат в микроблоге.

В этот же день должно состояться заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос о заочном аресте Жданова на месяц с момента фактического задержания.

* Экстремистская организация, запрещенная в России, выполнявшая функции иностранного агента.

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Комментарии (38)

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