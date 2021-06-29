Население и инвестиции. В Смольном назвали самые «рискованные» направления работы

Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию (КЭПиСП) Валерий Москаленко сообщил, что в 2021 году был подписан приказ № 68, сменивший указ № 193: теперь с 15 до 20 расширен перечень критериев, которые попадают под оценку. Кроме того, если ранее каждый субъект просто представлял ежегодный отчет, то теперь основные источники информации — это прямая ведомственная статистика федеральных органов власти и данные от профессиональных и общественных сообществ. Взаимодействие с регионами идет не через Минэконоразвития, как раньше, — ключевая роль у 18 отраслевых комиссий Госсовета.

В 2020 году эффективность оценивалась по 13 показателям. По двум целевые значения не определялись, по 8 они достигнуты и перевыполнены (например, доступность жилья, уровень бедности и реальная зарплата). Еще два направления (ожидаемая продолжительность жизни при рождении и качество окружающей среды) почти выполнены. Показатель «объем инвестиций в основной капитал» отстает — 76,3% от плана.

Беглов поинтересовался, какие из направлений «в зоне риска». «Я бы назвал два показателя, к которым город должен более серьезно подойти, — это показатель по численности населения и показатель по объему инвестиций в основной капитал», — заявил Москаленко.

Он подчеркнул, что на протяжении десятилетий для численности населения ключевую роль играл миграционный прирост: «Если в 2016 году численность мигрантов, прибывающих на ПМЖ из других регионов, составляла 46 тысяч человек в год, то сегодня по итогам, например, 2019 года — это 6 тысяч человек». Одновременно Москаленко напомнил о последствиях демографической ямы 90-х годов: снижение числа женщин детородного возраста и «старение» материнства, при котором женщины рожают первого ребенка ближе к тридцати годам.