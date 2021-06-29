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«Дети просто теряются на пляже». В Петербурге с началом купального сезона утонули 15 человек

Жертвами купального сезона стали 15 человек в Петербурге

С начала купального сезона в Петербурге утонули 15 человек. Об этом сообщили в городском МЧС 29 июня.

Спасти удалось пять человек, ещё девятнадцати спасатели оказывали помощь, трое из них — дети, оставшиеся без присмотра родителей.

«Нередки случаи, когда дети просто теряются на пляже. Например, недавно одиннадцатилетнюю девочку спасатели искали более трех часов. Она была найдена в Зеленогорске, к счастью, живой и невредимой. Оказалась, что она потерялась на пляже, куда пришла с родителями, и, пытаясь отыскать их среди десятков отдыхающих, прошла в итоге не один километр вдоль береговой линии», — уточнили в ведомстве.

По данным «ЛизыАлерт», с начала лета в Петербурге и Ленобласти пропали 20 мальчиков и девочек. «И нет, речь не о тех, кто ушёл из дома, не предупредив родных. В основном дети терялись на природе. Большая часть — у воды. Не все они найдены живыми», — рассказывали волонтёры.

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