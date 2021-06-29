«Дети просто теряются на пляже». В Петербурге с началом купального сезона утонули 15 человек

С начала купального сезона в Петербурге утонули 15 человек. Об этом сообщили в городском МЧС 29 июня.



Спасти удалось пять человек, ещё девятнадцати спасатели оказывали помощь, трое из них — дети, оставшиеся без присмотра родителей.

«Нередки случаи, когда дети просто теряются на пляже. Например, недавно одиннадцатилетнюю девочку спасатели искали более трех часов. Она была найдена в Зеленогорске, к счастью, живой и невредимой. Оказалась, что она потерялась на пляже, куда пришла с родителями, и, пытаясь отыскать их среди десятков отдыхающих, прошла в итоге не один километр вдоль береговой линии», — уточнили в ведомстве.