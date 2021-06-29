«Нацимбио» отгрузила в регионы РФ все имевшиеся вакцины, следующая поставка на подходе

«Нацимбио», которая еженедельно поставляет регионам России около 3,8–4 млн комплектов вакцин от коронавируса, распределила все имевшиеся запасы со своих складов. Задержек быть не должно, уверяют в компании, а следующая поставка от производителей вот-вот должна прийти.

«На данный момент все поставленные производителями партии вакцин против коронавирусной инфекции обработаны, «Нацимбио» не имеет на складе свободного остатка вакцин, поставленных производителями. По состоянию на 28 июня порядка 1,9 млн комплектов находятся в транзите до конечных получателей. Очередная поставка вакцин от производителей на центральный распределительный склад ожидается 29 июня в объеме не менее 1,9 млн комплектов», — цитирует 29 июня ТАСС пресс-службу «Нацимбио».