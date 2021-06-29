Источник: «Зенит» сделал предложение главному тренеру сборной Швейцарии Петковичу. Семака могут уволить

Футбольный клуб «Зенит» может возглавить наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович.

Как сообщает 29 июня Tuttomercatoweb, руководство петербургского клуба уже сделало 57-летнему специалисту предложение. Петкович взял время на размышление. Если он даст согласие, с нынешним главным тренером «Зенита» расторгнут контракт.



Петкович возглавляет сборную Швейцарии с 2014 года. На Евро-2020 команда под его руководством впервые в своей истории вышла в 1/4 финала европейского первенства.



Под руководством Семака «Зенит» выиграл три последних чемпионата России, но пока не смог выйти из группы в Лиге чемпионов.

