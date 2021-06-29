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Источник: «Зенит» сделал предложение главному тренеру сборной Швейцарии Петковичу. Семака могут уволить

Футбольный клуб «Зенит» может возглавить наставник сборной Швейцарии Владимир Петкович.

Как сообщает 29 июня Tuttomercatoweb, руководство петербургского клуба уже сделало 57-летнему специалисту предложение. Петкович взял время на размышление. Если он даст согласие, с нынешним главным тренером «Зенита» расторгнут контракт.

Петкович возглавляет сборную Швейцарии с 2014 года. На Евро-2020 команда под его руководством впервые в своей истории вышла в 1/4 финала европейского первенства.

Под руководством Семака «Зенит» выиграл три последних чемпионата России, но пока не смог выйти из группы в Лиге чемпионов.

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Комментарии (7)

Бывший Патриот
Да, я клал что на зенит, что на симака, но честно обидно. Вроде чемпионом не раз сделал команду, а то что в Европе плохо, а с кем с дзюбой ему лигу чемпионов выиграть? Видели неделю назад наших в Европе, не нужно, пусть дома сидят. Бесит это отношение в стране, если свой то говно, если иностранец то уважение и это исходит от элит к сожалению
perekuz
Как это по-нашему!!! Променять успешного специалиста на кота в мешке в надежде добиться невозможного. Да не будем мы в лидерах футбола никогда!!! Нет у нас ни климата, ни темперамента, ни футбольной религии, как в южных нищих странах.
molovrik
за 2 млн евро отступных не можно, а нужно досрочно расторгать контракт. обычная практика в РФПЛ
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