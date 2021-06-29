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Центр Гамалеи: Летальность от коронавируса в России выросла до 5–10 процентов

Летальность от последствий коронавируса в России увеличилась с 1–2 % до 5–10 %. Об этом рассказал 29 июня директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В определенном проценте случаев, который по всей видимости будет постоянно увеличиваться, этот процент тяжелых летальных случаев может исчисляться уже не 1–2 %, а порядка 5–10 %», — цитирует академика ТАСС. Гинцбург отметил, что вакцинация поможет погасить эпидемический процесс и выработать коллективный иммунитет.

Ранее разработчики вакцины «Спутник V» заявили, что ее эффективность против индийского штамма снижается в 2,6 раза. И именно на этот штамм в настоящий момент приходится 90 процентов всех заражений, отметили в Центре Гамалеи.

Статистику летальных исходов после заражения COVID-19 в России за минувшие сутки пополнили 652 человека, что стало рекордным показателем.

В Петербурге тоже новый максимум — 119 случаев (вчера было 110), то есть шестая часть от всех умерших в стране. В Москве больше совсем ненамного — 121 смерть.

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Комментарии (16)

Маэстро
С началом вакцинации что-то пошло не так...
Gorki
Маски не носим, прививку не делаем. Итог очевиден.
264733721
Уже 5-10%? Ничего себе. Это реальные цифры, или наша медицина сейчас не может всем помочь, поэтому такие цифры? С этим враньём вечным не знаешь что и думать - тупая политика снова (подгонки к вакцинации, например) или реальность
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