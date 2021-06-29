Центр Гамалеи: Летальность от коронавируса в России выросла до 5–10 процентов

Летальность от последствий коронавируса в России увеличилась с
«В определенном проценте случаев, который по всей видимости будет постоянно увеличиваться, этот процент тяжелых летальных случаев может исчисляться уже не
Ранее разработчики вакцины «Спутник V» заявили, что ее эффективность против индийского штамма снижается в 2,6 раза. И именно на этот штамм в настоящий момент приходится 90 процентов всех заражений, отметили в Центре Гамалеи.
Статистику летальных исходов после заражения COVID-19 в России за минувшие сутки пополнили 652 человека, что стало рекордным показателем.
В Петербурге тоже новый максимум — 119 случаев (вчера было 110), то есть шестая часть от всех умерших в стране. В Москве больше совсем ненамного — 121 смерть.