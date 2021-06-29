Центр Гамалеи: Летальность от коронавируса в России выросла до 5–10 процентов

Летальность от последствий коронавируса в России увеличилась с 1–2 % до 5–10 % . Об этом рассказал 29 июня директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В определенном проценте случаев, который по всей видимости будет постоянно увеличиваться, этот процент тяжелых летальных случаев может исчисляться уже не 1–2 % , а порядка 5–10 % », — цитирует академика ТАСС. Гинцбург отметил, что вакцинация поможет погасить эпидемический процесс и выработать коллективный иммунитет.

Ранее разработчики вакцины «Спутник V» заявили, что ее эффективность против индийского штамма снижается в 2,6 раза. И именно на этот штамм в настоящий момент приходится 90 процентов всех заражений, отметили в Центре Гамалеи.

