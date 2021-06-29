В Петербурге пройдёт фестиваль, посвящённый «играм в искусство»

В программе EvenArt Weekend — выставки и мероприятия, предлагающие узнать ближе и оценить гейм-арт. В фестивале поучаствуют Музей стрит-арта, галерея DiDi, Центр современного искусства им. Курехина и другие. Там представят работы художников из Рязани, Уфы, Красноярска, Пензы, Москвы, Петербурга, в том числе Юлии Кожемяко, Ильи Мазо, Александра Игнатова, мексиканских художников Лауры Родригез и Итана Авилы, француза Гэля Буриса и других авторов. Организаторы предлагают мероприятия от интеллектуальных до досуговых, многие пройдут онлайн или в двух форматах.

Одним из центральных проектов (вместо отменённой выставки «12») в Петербурге станет выставка Марии Черепановой «Приключения одного сердца», посмотреть её можно будет в онлайн-галерее ZNACHIMOE и вживую в одном из баров на Петроградской стороне. Будет графика, живопись и текстиль, а центром экспозиции станет объёмное синее сердце. Художница покажет «дикий» мир: животных в «джунглях», леопардов, лошадей и даже хомяка и предложит зрителю понаблюдать за своими чувствами от этой «дикой игры».



Для тех, кому интересны нетривиальные форматы (или же кто не хочет рисковать и очно смотреть выставки в пандемию), будет игра-«бродилка» EvenArt Journey: зайти в неё можно будет с сайта фестиваля или через QR-код на одной из офлайн-площадок. Онлайн-галерея KZ Gallery приглашает в «гибридное виртуальное пространство на стыке искусства и гейм-дизайна», своеобразную «неигру» NotLand, над которой полгода работали четыре художника из России и Швейцарии.

