Четверо малышей редкой газели — джейрана — появились на свет в центре воспроизводства Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском.
Как сообщает 29 июня пресс-служба зоопарка, малышей осмотрели зоологи и ветеринары и убедились, что с ними всё хорошо. Оказалось, что у обеих самочек родились девочка и мальчик.
«Самки джейранов, у которых появились детеныши, — уже достаточно опытные мамы, это не первое их потомство. Они хорошо приняли малышей, тут же их вылизали и начали выкармливать. Самцов мы заблаговременно отсадили отдельно. А малыши остались со своими мамами и другими самками, которые тоже очень приветливо отнеслись к пополнению», — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.
Сначала, первые несколько дней, малыши похожи на серый камень с большими ушами — они почти всё время лежат на земле. Потом начинают вставать на ноги и ходить за мамой. Сейчас они уже окрепли и даже играют друг с другом — бегают наперегонки. По размерам они ещё маленькие, но по скорости могут опередить взрослых.
Московский зоопарк
«Пока основная пища малышей — это материнское молоко, но малыши постарше, повторяя за родителями, уже начинают пробовать «взрослую» еду: траву, ветки, специальный комбикорм. В качестве лакомства и обогащения среды джейранам дают немного моркови, яблок и тыквы. Им очень нравится выискивать в траве овощи и фрукты», — рассказывают в зоопарке.
В центре воспроизводства живут 11 джейранов. Взрослые приехали из Узбекистана, из экоцентра «Джейран» в Бухарской области, в рамках проекта по созданию резервных популяций этих животных.