Четверо малышей редкой газели — джейрана — появились на свет в центре воспроизводства Московского зоопарка, расположенном под Волоколамском.



Как сообщает 29 июня пресс-служба зоопарка, малышей осмотрели зоологи и ветеринары и убедились, что с ними всё хорошо. Оказалось, что у обеих самочек родились девочка и мальчик.



«Самки джейранов, у которых появились детеныши, — уже достаточно опытные мамы, это не первое их потомство. Они хорошо приняли малышей, тут же их вылизали и начали выкармливать. Самцов мы заблаговременно отсадили отдельно. А малыши остались со своими мамами и другими самками, которые тоже очень приветливо отнеслись к пополнению», — рассказала гендиректор зоопарка Светлана Акулова.

