Ассоциация юристов России оказала бесплатную правовую помощь двум тысячам граждан

Более двух тысяч человек получили бесплатную юридическую помощь волонтеров Ассоциации юристов России. Мероприятие традиционно проводится четыре раза в год.
В единый день оказания юридической помощи в общественные приемные «Единой России» поступило
Юристы рассказали про нюансы оформления в собственность квартир и домов по наследству, о приватизации кооперативных квартир, а также о программах расселения ветхого и аварийного жилья.
Также людей интересовали тарифы за вывоз твердых коммунальных отходов, перерасчет платы за ЖКХ и благоустройство территорий.
Отдельно обсуждалось ненадлежащее качество капитального ремонта домов и правомерность начисления задолженности за неоказанные услуги.