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Ассоциация юристов России оказала бесплатную правовую помощь двум тысячам граждан

Более двух тысяч человек получили бесплатную юридическую помощь волонтеров Ассоциации юристов России. Мероприятие традиционно проводится четыре раза в год.

В единый день оказания юридической помощи в общественные приемные «Единой России» поступило 2 199 обращений, сообщили 29 июня в пресс-службе партии. Основными темами стали недвижимость и ЖКХ.

Юристы рассказали про нюансы оформления в собственность квартир и домов по наследству, о приватизации кооперативных квартир, а также о программах расселения ветхого и аварийного жилья.

Также людей интересовали тарифы за вывоз твердых коммунальных отходов, перерасчет платы за ЖКХ и благоустройство территорий.

Отдельно обсуждалось ненадлежащее качество капитального ремонта домов и правомерность начисления задолженности за неоказанные услуги.

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