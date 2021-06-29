Ассоциация юристов России оказала бесплатную правовую помощь двум тысячам граждан

Более двух тысяч человек получили бесплатную юридическую помощь волонтеров Ассоциации юристов России. Мероприятие традиционно проводится четыре раза в год.



В единый день оказания юридической помощи в общественные приемные «Единой России» поступило 2 199 обращений, сообщили 29 июня в пресс-службе партии. Основными темами стали недвижимость и ЖКХ.



Юристы рассказали про нюансы оформления в собственность квартир и домов по наследству, о приватизации кооперативных квартир, а также о программах расселения ветхого и аварийного жилья.

