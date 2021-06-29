Два синих легковых автомобиля столкнулись на дороге в Приозерском районе Ленобласти, один из них загорелся.



Как сообщает 29 июня ОГПС 143 ПЧ Сосново в своём паблике «ВКонтакте», накануне днём на пульт диспетчера второго караула 143 ПЧ Сосново поступил вызов на 76-й километр дороги Ушково — Гравийное. Там между посёлками Луговое и Запорожское произошло ДТП.

