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После ДТП под Петербургом начался пожар, есть пострадавшие

Два синих легковых автомобиля столкнулись на дороге в Приозерском районе Ленобласти, один из них загорелся.

Как сообщает 29 июня ОГПС 143 ПЧ Сосново в своём паблике «ВКонтакте», накануне днём на пульт диспетчера второго караула 143 ПЧ Сосново поступил вызов на 76-й километр дороги Ушково — Гравийное. Там между посёлками Луговое и Запорожское произошло ДТП.

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Пожарные ликвидировали возгорание. В одной из машин был зажат человек, его вызволили с помощью гидравлического инструмента. Кареты скорой помощи госпитализировали двух человек.

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