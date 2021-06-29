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Инспектор ДПС из Петербурга на отдыхе сбил ребёнка и скрылся

Сотрудники ГИБДД Сочи оперативно нашли водителя, скрывшегося с места серьёзной аварии. Им оказался их коллега из Санкт-Петербурга. Его уволят по отрицательным основаниям.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, ДТП произошло 26 июня в 16:35 в Сочи на улице 20-й Горно-стрелковой дивизии Хостинского района. На нерегулируемом пешеходном переходе Hyundai сбил мальчика 2008 года рождения. Ребёнок попал в больницу с различными травмами. Водитель с места происшествия уехал.

Сотрудники сочинской ГИБДД быстро установили предполагаемого виновника. Это был инспектор ДПС одного из территориальных отделов Санкт-Петербурга, он проводил отпуск на Чёрном море. От медицинского освидетельствования он отказался.

В отношении гражданина составлены административные протоколы за нарушение ПДД, невыполнение обязательств в связи с ДТП и за отказ от освидетельствования (по части 2 статьи 12.24, части 1 статьи 12.26 и части 1 статьи 12.27 КоАП РФ). Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

«Сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке», — отмечается в сообщении.

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Комментарии (37)

Маэстро
Вот это и называют "профессиАнал".
VVS.СПб
Они должны нести двойную ответственность.
eliseyy
Все мы люди. И совершаем ошибки.
Инспектор получил по заслугам.
Чего хай подняли?
Раз не сумел договориться, - значит в стране порядок становится!
А не любить свою страну, в которой живешь, - это паталогия мозга.
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