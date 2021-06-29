Инспектор ДПС из Петербурга на отдыхе сбил ребёнка и скрылся

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, ДТП произошло 26 июня в 16:35 в Сочи на улице 20-й Горно-стрелковой дивизии Хостинского района. На нерегулируемом пешеходном переходе Hyundai сбил мальчика 2008 года рождения. Ребёнок попал в больницу с различными травмами. Водитель с места происшествия уехал.



Сотрудники сочинской ГИБДД быстро установили предполагаемого виновника. Это был инспектор ДПС одного из территориальных отделов Санкт-Петербурга, он проводил отпуск на Чёрном море. От медицинского освидетельствования он отказался.

