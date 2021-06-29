FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+22°C/Завтра: +25
72.18р86.17р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
1
Печать

В Петербурге после пожара в квартире нашли мужчину

Пенсионер погиб при квартирном пожаре в Петербурге

Сорок минут потребовалось сотрудникам МЧС Петербурга, чтобы полностью ликвидировать возгорание в квартире дома в Калининском районе.

Как сообщает пресс-служба ведомства, первое сообщение о пожаре в квартире дома 14, корпус 1, по Лужской улице поступило 28 июня в 22:41.

В трёхкомнатной отдельной квартире в комнате площадью 12 квадратных метров обгорела обстановка на площади 3 квадратных метра.

В 23:18 пожар ликвидирован.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 июня, в квартире нашли тело 74-летнего хозяина.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

264940801
Трёхкомнатной отдельной кв12 м???
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний