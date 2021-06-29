В Петербурге после пожара в квартире нашли мужчину

Сорок минут потребовалось сотрудникам МЧС Петербурга, чтобы полностью ликвидировать возгорание в квартире дома в Калининском районе.
Как сообщает пресс-служба ведомства, первое сообщение о пожаре в квартире дома 14, корпус 1, по Лужской улице поступило 28 июня в 22:41.
В трёхкомнатной отдельной квартире в комнате площадью 12 квадратных метров обгорела обстановка на площади 3 квадратных метра.
В 23:18 пожар ликвидирован.
Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 июня, в квартире нашли тело 74-летнего хозяина.