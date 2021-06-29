По Кронштадту бегал полуобнаженный мужчина. Полиция его поймала и обрадовалась

Житель Кронштадта увидел на улице полуголого мужчину и позвонил в полицию.



Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 29 июня, накануне около одиннадцати вечера в правоохранительные органы острова Котлин обратился житель Посадской улицы. Он сообщил, что неподалеку от администрации города бегает полуголый мужчина, который явно находится в неадекватном состоянии.



Выехавший на место наряд задержал мужчину, который два дня назад отпраздновал 34-летие. По предварительной информации, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения. Проверяя данные мужчины, сотрудники полиции выяснили, что он находится в федеральном розыске — ранее был несколько раз судим за наркотики и кражу и некоторое время назад получил условный срок за очередное преступление, однако скрывался от надзора, и суд изменил ему условный срок на реальный.

