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Положил на крышу ВАЗ — вот какой рассеянный с улицы Бассейной

В Петербурге мужчина после заноса опрокинул «Жигули»

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today
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Кадры, достойные профессионального каскадёра, записали камеры видеонаблюдения в Московском районе Петербурга. Они отвечают на вопрос, который задавали себе и Вселенной очевидцы последствий аварии: «Как?».

В понедельник, 28 июня, на Бассейной улице, 45, мужчина за рулём автомобиля ВАЗ не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

Водитель не удержал «Жигули» в изгибе улицы на мокром асфальте, поясняют очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Никто не пострадал.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» / vk.com/spb_today

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Комментарии (7)

Софокл Аристархович
Очередной водЯтел при повороте на "заднем приводе" нажал на гашетку?!... ;) Впредь - наукой будет, если в автошколе не обучили.

Хорошо, что люди не пострадали!!!
SWd
Был бы на самокате - тогда можно было бы покричать и запрете. Но на машине норм, можно.
Arkadiy_
Имбицил, чудом не убил никого
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