Кадры, достойные профессионального каскадёра, записали камеры видеонаблюдения в Московском районе Петербурга. Они отвечают на вопрос, который задавали себе и Вселенной очевидцы последствий аварии: «Как?».



В понедельник, 28 июня, на Бассейной улице, 45, мужчина за рулём автомобиля ВАЗ не справился с управлением и совершил опрокидывание транспортного средства, сообщает «Дорожный инспектор» «ВКонтакте».

