В Индии на фоне коронавируса продолжает расти заболеваемость «черной плесенью»

Число случаев заболевания «черной плесенью» в Индии достигло почти 41 тысячи. Более трех тысяч заболевших скончались, сообщил министр здравоохранения Индии Харш Вардхан.



«Летальность от грибковых инфекций составила 3129 случаев, в то время как в общей сложности было зарегистрировано 40 845 случаев, из которых 31 344 были такими, в которых были поражены нос, придаточные пазухи носа и части мозга», — цитирует министра РИА Новости.

Глава минздрава отметил, что у 64% заболевших был диабет, а 53% принимали стероидные препараты. Большая часть случаев приходится на штаты Махараштра, Керала, Тамилнад, Западная Бенгалия и Одиша, в которых сложилась наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом.