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В Индии на фоне коронавируса продолжает расти заболеваемость «черной плесенью»

Число случаев заболевания «черной плесенью» в Индии достигло почти 41 тысячи. Более трех тысяч заболевших скончались, сообщил министр здравоохранения Индии Харш Вардхан.

«Летальность от грибковых инфекций составила 3129 случаев, в то время как в общей сложности было зарегистрировано 40 845 случаев, из которых 31 344 были такими, в которых были поражены нос, придаточные пазухи носа и части мозга», — цитирует министра РИА Новости.

Глава минздрава отметил, что у 64% заболевших был диабет, а 53% принимали стероидные препараты. Большая часть случаев приходится на штаты Махараштра, Керала, Тамилнад, Западная Бенгалия и Одиша, в которых сложилась наиболее тяжелая ситуация с коронавирусом.

Мукормикоз, или «черная плесень» — это осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Наибольшую опасность представляет для людей, больным диабетом, а также тех, чей иммунитет снижен после борьбы с болезнью, в частности, коронавирусом.

Причиной стремительного распространения инфекции стала острая нехватка препарата «Амфотерицин-В» (противогрибковое средство), а также перегруженность системы здравоохранения из-за COVID-19.

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Комментарии (4)

263784231
То есть летальность около 10% в отличии от короновирусных 0,3-1,5% и никто , почему-то панику не поднимает: где ВОЗ-то застрял?
Wert
Упс
michailPotapov
Бредятина в Индии 1.5 миллиарда живет
0.0001% заразились трагедия
для барановирусных сми
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