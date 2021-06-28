«Это был невероятный сюрприз для нас». Ученые обнаружили, что коронавирус нашёл новый способ заражать людей

Обычный механизм вторжения SARS-CoV-2 в организм работает следующим образом: с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее. Специалисты обнаружили, что благодаря мутации коронавирус может не использовать рецепторы ACE2, пишет 28 июня РИА Новости со ссылкой на Phys.org.

Ученые открыли новый способ коронавируса заражать людей. Исследования проводили в Вашингтонском университете в Сент-Луисе, а результаты назвали «пугающими».

Эксперимент провели с помощью раковых клеток человека, в которых фермент AСЕ2 отсутствует. Результаты показали, что клетки оказались восприимчивы к мутировавшему вирусу, выращенному в лаборатории (вариант E484D S).

«Это был невероятный сюрприз для нас», — отметил один из участников исследования.

Специалисты предположили, что коронавирус ищет новые способы проникновения в обход стандартной схемы с использованием рецептора ACE2. Это явление ученые назвали «пугающим».

По словам исследователей, они должны найти альтернативный рецептор, с помощью которого вирус проникает в клетки.

