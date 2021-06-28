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В Павловске «Ленд Ровер» устроил массовую аварию. Пострадал сам и отправил в больницу ещё двоих

Три человека пострадали в массовой аварии под Петербургом

Три человека госпитализированы в результате массовой аварии, которая произошла в Пушкинском районе Петербурга вечером 28 июня. Один из пострадавших — спровоцировавший ДТП водитель.

О дорожном происшествии сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, около половины шестого вечера «Ленд Ровер», проезжая по Садовой улице у Привокзального парка в Павловске, вылетел на встречную полосу. Автор видео насчитал семь автомобилей, которым в результате случившегося требуется ремонт. У полиции иные данные.

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По информации УГИБДД, участниками аварии стали пять машин. Пострадало не только железо. Медицинская помощь потребовалась 39-летнему водителю, автомобиль которого спровоцировал ДТП. Его госпитализировали в удовлетворительном состоянии. Также травмы получили водитель и пассажир «Хёндэ». Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, их увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

В соцсетях добавляют, что случившееся ощутимо затормозило автомобилистов. Из Пушкина от Оранжерейной до Павловска два часа вместо 15 минут непринуждённой езды, пишут в группе «Пушкин — Царское Село | Павловск».

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Комментарии (2)

муматор
продаст помойку свою, может и хватит на выплаты.
kоt-obormot
Ссыклив оператор то.
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