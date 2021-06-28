Три человека госпитализированы в результате массовой аварии, которая произошла в Пушкинском районе Петербурга вечером 28 июня. Один из пострадавших — спровоцировавший ДТП водитель.



О дорожном происшествии сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». По словам очевидцев, около половины шестого вечера «Ленд Ровер», проезжая по Садовой улице у Привокзального парка в Павловске, вылетел на встречную полосу. Автор видео насчитал семь автомобилей, которым в результате случившегося требуется ремонт. У полиции иные данные.