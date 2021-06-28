FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +22
72.18р86.17р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
3
Печать

Сборная Испании едет в Петербург после валидольной победы над Хорватией

Победой сборной Испании завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы против Хорватии 28 июня в Копенгагене. Испанцы выиграли со счетом 5:3. Основное время завершилось вничью со счетом 3:3. В экстратаймах испанцы забили еще два и довели встречу до победы.

За Хорватию отличились Педри (20 — автогол), Мислав Оршич (85) и Марио Пашалич (90+2). У Испании отличились Пабло Сарабия (38), Сесар Аспиликуэта (57), Ферран Торрес (76), Альваро Мората (100) и Микель Ойарсабаль (103).

Таким образом, определился первый участник четвертьфинала, который пройдет 2 июля в Петербурге. Второй участник станет известен по результатам встречи Франция — Бельгия.

Ранее министр спорта Франции не рекомендовал французским болельщикам ехать в Петербург из-за вспышки коронавируса.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

yarg99
Франция ещё никуда не вышла и сейчас проигрывает
LOM
Бузова о спорте.
strizh395
Франция играет со Швейцарией, а не с Бельгией!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний