Сборная Испании едет в Петербург после валидольной победы над Хорватией

Победой сборной Испании завершился матч 1/8 финала чемпионата Европы против Хорватии 28 июня в Копенгагене. Испанцы выиграли со счетом 5:3. Основное время завершилось вничью со счетом 3:3. В экстратаймах испанцы забили еще два и довели встречу до победы.



За Хорватию отличились Педри (20 — автогол), Мислав Оршич (85) и Марио Пашалич (90+2). У Испании отличились Пабло Сарабия (38), Сесар Аспиликуэта (57), Ферран Торрес (76), Альваро Мората (100) и Микель Ойарсабаль (103).

Таким образом, определился первый участник четвертьфинала, который пройдет 2 июля в Петербурге. Второй участник станет известен по результатам встречи Франция — Бельгия.