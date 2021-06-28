«Зенит» три ночи не давал спать жителям Удельного парка из-за работ на базе. После визита полиции футбольный клуб извинился

«Наше национальное достояние уже третью ночь подряд кладет у себя газон на одном из футбольных полей, расположенных рядом с адресом: Фермское шоссе, д. 10, используя строительную технику и ударный труд рабочих, готовых вкалывать по ночам на благо российского футбола», — рассказал один из местных жителей по имени Владимир.

Жильцы домов вблизи Удельного парка пожаловались на футбольный клуб «Зенит», чья база располагается в непосредственной близости рядом с ними. Как сообщили «Фонтанке» местные жители, сине-бело-голубые несколько ночей подряд проводят шумные работы.

28 июня терпение жителей комплекса лопнуло. Они вызвали полицию, в сопровождении которой попали на территорию базы около часа ночи. Как оказалось, футбольный клуб проводит работы по замене натурального газона на полях базы. Представитель подрядчика объяснил, что из-за жары срезка и укладка технологичного газона возможна только в ночное время, когда температура снижается и нет прямых солнечных лучей, иначе трава начинала выгорать.

В присутствии полицейских жители напомнили подрядчику о недопустимости работы строительной техники по ночам. Тот, в свою очередь, перенаправил жалобы заказчику — «Зениту». Вскоре один из представителей клуба появился и попросил немного потерпеть. Однако те терпеть отказались. Они замерили шум рядом с домом (53 ДБ) и написали заявление в полицию.

«Фонтанка» обратилась за комментариями к «Зениту». Клуб вину признал.

«Работы по укладке нового покрытия на базе действительно велись ночью, к сожалению, это была вынужденная мера, из-за аномальной жары укладывать новый газон днём было просто невозможно: уже вывезенный из питомника, на солнце он бы погиб. Понимаем, что из-за вынужденных шумных работ мы доставили дискомфорт жителям ближайших домов — были нарушены тишина и покой граждан, мы приносим искренние извинения. Очевидно, что ФК «Зенит» осознает свою ответственность в рамках правового поля: сейчас жара спала, и у нас есть возможность соблюсти все необходимые требования», — заявили в пресс-службе.