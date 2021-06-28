В США подозреваемого в изнасиловании задержали спустя 14 лет, когда он внёс свою ДНК в генеалогическую базу данных

Полиции Флориды удалось найти предполагаемого насильника с помощью базы данных генеалогического тестирования, включая GEDmatch и FamilyTree, которые часто используются людьми, изучающими свою родословную, для поиска потенциальных совпадений.

Как пишет 28 июня The Insider, детективы полиции Тампа-Бэй заявили, что арестовали подозреваемого в 14-летнем изнасиловании после использования им базы данных генеалогического веб-сайта для сопоставления с уликами, на которых преступник оставил свою ДНК.

Изнасилование произошло в 2007 году, когда студентка Университета Тампы возвращалась в свое общежитие с фестиваля. Жертва сказала детективам, что она была в состоянии алкогольного опьянения, а подозреваемый предложил проводить ее до общежития и потом изнасиловал.