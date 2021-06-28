FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+20°C/Завтра: +22
72.18р86.17р
Главные новости о COVID-19ЕВРО-2020Кому нельзя делать прививкуПодбираем вузОбраз жизниАфиша «Фонтанки»
4
Печать

Молодым грекам обещают 150 евро за прививку от коронавируса

Правительство Греции решило стимулировать молодёжь делать прививки от коронавируса финансово — вакцинировавшиеся получат 150 евро (около 13 тыс. рублей) на электронный кошелёк, которые можно будет потратить разными способами. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса.

«С 15 июля граждане Греции в возрасте до 26 лет будут иметь право на получение кредита в цифровом кошельке после получения первой дозы вакцины против COVID-19», — пишет издание.

Полученную сумму можно будет использовать для покупки билетов на самолёт, паром или поезд, для аренды автомобилей, кемпингов, оплаты гостиницы, туристических услуг, кино, театра, музыкальных и танцевальных представлений, музеев, археологических раскопок и других услуг.

Ежедневно в Греции вакцинируются до 100 тыс. человек. По оценкам правительства, около 35% от общей численности населения, или 42% взрослого населения, завершат вакцинацию к концу июня, а к концу июля эти цифры вырастут до 48% и 57% соответственно.

По теме (4)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

vader
Да, раздавать кредит в качестве поощрения - это сильно.

А вообще это яркое свидетельство того, как "дисциплинированные народы запада строем по собственному желанию идут на прививку".
Wert
А, нам бы хоть пллитры, за 4 евро. Я б кольнулся.
michailPotapov
Годно рабов мечут ))
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний