Молодым грекам обещают 150 евро за прививку от коронавируса

Правительство Греции решило стимулировать молодёжь делать прививки от коронавируса финансово — вакцинировавшиеся получат 150 евро (около 13 тыс. рублей) на электронный кошелёк, которые можно будет потратить разными способами. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса.

«С 15 июля граждане Греции в возрасте до 26 лет будут иметь право на получение кредита в цифровом кошельке после получения первой дозы вакцины против COVID-19», — пишет издание.

