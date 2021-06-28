Молодым грекам обещают 150 евро за прививку от коронавируса

Правительство Греции решило стимулировать молодёжь делать прививки от коронавируса финансово — вакцинировавшиеся получат 150 евро (около 13 тыс. рублей) на электронный кошелёк, которые можно будет потратить разными способами. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса.
«С 15 июля граждане Греции в возрасте до 26 лет будут иметь право на получение кредита в цифровом кошельке после получения первой дозы вакцины против COVID-19», — пишет издание.
Полученную сумму можно будет использовать для покупки билетов на самолёт, паром или поезд, для аренды автомобилей, кемпингов, оплаты гостиницы, туристических услуг, кино, театра, музыкальных и танцевальных представлений, музеев, археологических раскопок и других услуг.
Ежедневно в Греции вакцинируются до 100 тыс. человек. По оценкам правительства, около 35% от общей численности населения, или 42% взрослого населения, завершат вакцинацию к концу июня, а к концу июля эти цифры вырастут до 48% и 57% соответственно.