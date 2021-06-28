«Вектор» подал заявку на регистрацию ещё одной вакцины от коронавируса

Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подал документы на регистрацию ещё одной вакцины от коронавируса. Как следует из государственного реестра лекарственных средств Минздрава РФ, дата регистрации входящего номера — 28 июня 2021 года.



Торговое наименование разрабатываемой вакцины — «ЭпиВакКорона-Н». Препарат основан на пептидных антигенах для профилактики COVID-19, говорится в реестре.



Речь идет о вакцине для профилактики коронавируса. Предполагается, что она будет выпускаться в форме суспензии для внутримышечного введения, 1 доза/0,5 миллилитров.

