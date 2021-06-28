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«Вектор» подал заявку на регистрацию ещё одной вакцины от коронавируса

Документы на регистрацию вакцины «ЭпиВакКорона-Н» поданы в Минздрав

Центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подал документы на регистрацию ещё одной вакцины от коронавируса. Как следует из государственного реестра лекарственных средств Минздрава РФ, дата регистрации входящего номера — 28 июня 2021 года.

Торговое наименование разрабатываемой вакцины — «ЭпиВакКорона-Н». Препарат основан на пептидных антигенах для профилактики COVID-19, говорится в реестре.

Речь идет о вакцине для профилактики коронавируса. Предполагается, что она будет выпускаться в форме суспензии для внутримышечного введения, 1 доза/0,5 миллилитров.

Ранее «Фонтанка» писала, что центр «Вектор» зафиксировал в России 14 тысяч мутаций коронавируса.

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Комментарии (2)

orlovandrei1986
когда в ВОЗ собираются регистрироваться? =)
alexadmin
А как же старик Виленин? "Лучше меньше, да лучше"
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